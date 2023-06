Διάγγελμα Πούτιν: Προδότης όποιος παίρνει τα όπλα εναντίον μας – Η απάντηση θα είναι σκληρή «Μαχόμαστε για τη ζωή και την ασφάλεια του λαού μας», είπε ο Ρώσος πρόεδρος 47" χρόνος ανάγνωσης

Russian President Vladimir Putin gives a televised address in Moscow, Russia, June 24, 2023. Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.