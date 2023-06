Ανταρσία Πριγκόζιν: Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ γνώριζαν για την κίνηση της Wagner

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ είχαν μάθει στα μέσα Ιουνίου για ένοπλη δράση που σχεδίαζε ο αρχηγός της μισθοφορικής ομάδας Wagner Yevgeny Prigozhin, ανέφεραν οι αμερικανικές εφημερίδες New York Times και Washington Post.

Υπήρχαν «αρκετές ενδείξεις για να μπορέσουμε να πούμε στην ηγεσία [των ΗΠΑ] ότι κάτι συμβαίνει», ανέφερε η Post, επικαλούμενη έναν ανώνυμο αξιωματούχο των ΗΠΑ. «Οπότε νομίζω ότι ήταν έτοιμοι για αυτό».

Αν και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς έμαθαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά για το σχέδιο, αξιωματούχοι πληροφοριών πραγματοποίησαν ενημερώσεις την Τετάρτη με αξιωματούχους της διοίκησης και της άμυνας, σύμφωνα με τους Times της Νέας Υόρκης.

Την Πέμπτη, καθώς ήρθε πρόσθετη επιβεβαίωση της πλοκής, αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών ενημέρωσαν μια στενή ομάδα ηγετών του Κογκρέσου, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν τις ενημερώσεις που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια. Το βράδυ της Παρασκευής, ο Πριγκόζιν είχε κλιμακώσει δραματικά τη διαμάχη του, ξεκινώντας μια πορεία στη Μόσχα που η ρωσική κυβέρνηση περιέγραψε ως απόπειρα πραξικοπήματος. Το Σάββατο, κάλεσε τους μαχητές του και συμφώνησε να διαφύγει στη Λευκορωσία.

Το CNN ανέφερε νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενημερώσει τους ηγέτες του Κογκρέσου σχετικά με τις ανησυχίες τους ότι ο Πριγκόζιν ετοιμαζόταν να αμφισβητήσει τη στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας.

Τελικά ο Πριγκόζιν και τα στρατεύματά του δεν θα αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες για την απόπειρα πραξικοπήματος του στη Ρωσία, ανέφερε το Κρεμλίνο.

Θα μεταφερθεί στη Λευκορωσία, στενό σύμμαχο της Ρωσίας, αφού ο μισθοφορικός στρατός του κατέλαβε βάσεις στρατού σε δύο ρωσικές πόλεις, αλλά ακύρωσε την προέλασή τους στη Μόσχα την 11η ώρα για να «αποφύγει την αιματοχυσία».

Η κίνηση σηματοδότησε μια ταπεινωτική άνοδο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αφού νωρίτερα υποσχέθηκε να εκδικηθεί εκείνους πίσω από την ανταρσία. Οι δυνάμεις του Βάγκνερ απείχαν περίπου τέσσερις ώρες από τη Μόσχα όταν ήρθαν τα νέα για τη δραματική ανατροπή.

Νωρίτερα το Σάββατο, η θέση του κ. Πούτιν τέθηκε υπό αμφισβήτηση όταν ένα αεροσκάφος που ανήκε στην προεδρία εντοπίστηκε να πετά από τη Μόσχα στην Αγία Πετρούπολη. Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε ότι ο Πούτιν είχε διαφύγει.

Πηγή: The New York Times, The Independent