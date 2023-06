Πούτιν μετά την ανταρσία Πριγκόζιν: Συνεχίζουμε την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία

O πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα στη ρωσική κρατική τηλεόραση ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το υπουργείο Άμυνας και ότι η χώρα του, εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στα σχέδια της, με σημείο αναφοράς «την ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

Τα σχόλια του προέδρου Πούτιν στον ανταποκριτή του Κρεμλίνου Πάβελ Ζαρούμπιν, οι πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος της «ανταρσίας» Πριγκόζιν, μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση.

President Putin has made an address on state television across Russia to say he is “confident” in realising all his plans and “tasks” related to the “special military operation” in Ukraine, adding he “starts and ends [his] day with this”.https://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501 pic.twitter.com/RTpM3KXjoh

— Sky News (@SkyNews) June 25, 2023