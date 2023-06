Ερντογάν σε Στόλτενμπεργκ: Η Σουηδία να σταματήσει τις διαμαρτυρίες του PKK για να μπει στο ΝΑΤΟ

«Η Σουηδία θα πρέπει να βάλει τέλος στις διαμαρτυρίες του παράνομου Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) στη Στοκχόλμη, προκειμένου να πάρει το πράσινο φως για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ», είπε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον γενικό γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους συνομιλίας σήμερα Κυριακή.

Οπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν είπε επίσης στον Στόλτενμπεργκ ότι η Αγκυρα διατηρεί μια «εποικοδομητική στάση», αλλά η αλλαγή της σουηδικής νομοθεσίας για την τρομοκρατία ώστε να ανταποκριθεί στα τουρκικά αιτήματα, ήταν «ανούσια», τη στιγμή που οι υποστηρικτές του PKK πραγματοποιούν διαμαρτυρίες στη χώρα.

Από την πλευρά του, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ δήλωσε στο Twitter τα εξής: «Καλή επικοινωνία με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν ενόψει της συνόδου κορυφής του NATO, όπου θα λάβουμε σημαντικές αποφάσεις για την τρομοκρατία και την αποτροπή και την άμυνα. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ».

Good call with President @RTErdogan ahead of the #NATOSummit, where we’ll take important decisions on terrorism and deterrence & defence. We will continue working together on #Sweden’s accession to #NATO.

