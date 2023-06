Ανταρσία Πριγκόζιν: Μπάιντεν και Ζελένσκι συζήτησαν για τα «πρόσφατα γεγονότα» στη Ρωσία

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησαν για τα «πρόσφατα γεγονότα» στη Ρωσία, στον απόηχο της σύντομης ανταρσίας του Γεβγκένι Πριγκόζιν και των μαχητών της παραστρατιωτικής ομάδας Wagner.

«Συζήτησαν την εν εξελίξει ουκρανική αντεπίθεση και ο πρόεδρος Μπάιντεν επαναβεβαίωσε την ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι συνομίλησε σήμερα με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν, για τη ματαιωθείσα ανταρσία της παραστρατιωτικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, προσθέτοντας ότι τα γεγονότα αυτά ανέδειξαν την αδυναμία της ηγεσίας του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

I spoke with 🇺🇸 President @POTUS. A positive and inspiring conversation.

We discussed the course of hostilities and the processes taking place in Russia. The world must put pressure on Russia until international order is restored.

I thanked the @POTUS for the unflagging…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2023