Μπορέλ για Wagner: Το τέρας που δημιούργησε ο Πούτιν, τώρα τον δαγκώνει

«Το τέρας που ο Πούτιν δημιούργησε με την Wagner, τώρα τον δαγκώνει. Το τέρας ενεργεί εναντίον του δημιουργού του», τόνισε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ προσερχόμενος στο Συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών στο Λουξεμβούργο.

Παράλληλα ο κ. Μπορέλ σημείωσε, όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στη Ρωσία, ότι «δεν είναι καλό να βλέπεις ότι μία πυρηνική δύναμη σαν τη Ρωσία, μπορεί να μπει σε μία φάση πολιτικής αστάθειας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη».

Τέλος επισήμανε ότι «το (ρωσικό) πολιτικό σύστημα δείχνει ότι είναι εύθραυστο και η στρατιωτική δύναμή του ραγίζει. Πρόκειται για σημαντική συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία».

Σημειώνεται πως σήμερα, η κρατική τηλεόραση της Ρωσίας μετέδωσε εικόνες από τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος επιθεώρησε τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την αποτυχημένη ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner.

#Breaking after disappearing during Prigozhin’s mutiny, #Russia‘s Defense Minister Shoigu reappears as he visits a forward command post the Russian army pic.twitter.com/5wZRXYP5tV

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) June 26, 2023