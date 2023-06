Κορυφαίοι Σαουδάραβες αξιωματούχοι στην Κίνα για το «καλοκαιρινό Νταβός»

Η Σαουδική Αραβία θα στείλει μία από τις πολυπληθέστερες επίσημες αντιπροσωπείες στο «καλοκαιρινό Νταβός», το οποίο διεξάγεται αυτή την εβδομάδα στην Κίνα, καθώς το Πεκίνο εντείνει τη συνεργασία του με τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Συγκεκριμένα, το Ριάντ αναμένεται να στείλει 24μελή αντιπροσωπεία στο «Annual Meeting of the New Champions», το γνωστό και ως «Καλοκαιρινό Νταβός», που πραγματοποιείται τις προσεχείς ημέρες (27 – 29 Ιουνίου) στην πόλη Τιεντσίν, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Μεταξύ των 24 Σαουδαράβων αξιωματούχων που θα μεταβούν στην Κίνα θα είναι και 6 υπουργοί και υφυπουργοί.

Η Σαουδική Αραβία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Κίνας και η Κίνα είναι ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος του σουνιτικού βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Το μεταξύ τους εμπόριο άγγιξε τα 116 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, από 87 δισ. δολ. που ήταν την προηγούμενη χρονιά.

Η Σαουδική Αραβία έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια να διαφοροποιεί την οικονομία της στο πλαίσιο του «οράματος» Vision 2030, προσελκύοντας επενδύσεις που δεν έχουν να κάνουν με τους «παραδοσιακούς» κλάδους του πετρελαίου και των τηλεπικοινωνιών.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, το Ριάντ θα ήθελε προφανώς να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς του και με την Κίνα.

Σημειώνεται ότι κινεζικοί κολοσσοί (εταιρείες όπως η PetroChina, η Huawei, η Baowu Steel, η Haichang Ocean Park, η J&T Express κ.ά.) έχουν ήδη παρουσία στη Σαουδική Αραβία, όπου τον περασμένο Δεκέμβριο είχε πραγματοποιήσει επίσκεψη και ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ.

Με πληροφορίες από FT