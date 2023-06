Ηχητικό ντοκουμέντο CNN: Ο Τραμπ συζητά για «άκρως εμπιστευτικά» απόρρητα έγγραφα

Ένα ηχητικό απόσπασμα στο οποίο φέρεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ ακούγεται να συζητά και να παραδέχεται την κατοχή απόρρητων εγγράφων τον Ιούλιο του 2021 σε γκολφ κλαμπ στο Νιού Τζέρσεϊ, φέρνει στη δημοσιότητα το CNN.

Στο ηχητικό απόσπασμα ο πρώην πρόεδρος ακούγεται να λέει, ξεφυλλίζοντας χαρτιά, τη φράση: «Αυτά είναι άκρως εμπιστευτικά».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει δηλώσει αθώος στις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί για το θέμα της κακοδιαχείρισης απόρρητων εγγράφων.

Το CNN ήταν το πρώτο που δημοσίευσε το ηχητικό απόσπασμα διάρκειας περίπου δύο λεπτών αναφέροντας ότι προέρχεται από μια συνέντευξη τον Ιούλιο του 2021 που έδωσε ο Τραμπ μαζί με άτομα που εργάζονταν για τη συγγραφή των απομνημονευμάτων του πρώην προσωπάρχη του, Μαρκ Μέντοους.

Οπως αναφέρει ο Guardian, το ηχητικό απόσπασμα που φέρνει στη δημοσιότητα το CNN περιλαμβάνει λεπτομέρειες από τη συνομιλία που πιθανώς να αποτελούν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία για το κατηγορητήριο του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ σε βάρος του Τραμπ, καθώς φέρεται να καταγράφει μια στιγμή κατά την οποία ο πρώην πρόεδρος επιδεικνύει ένα μυστικό έγγραφο του Πενταγώνου με σχέδια για επίθεση στο Ιράν.

The Trump audio:

“See as president I could have declassified it. Now I can’t, you know, but this is still a secret.”

“Now we have a problem,” a staffer responds. pic.twitter.com/ftNqOTnfZn

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) June 27, 2023