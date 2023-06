Ορμπαν: Η Ουκρανία δεν είναι πλέον κυρίαρχο κράτος

Η Ουκρανία δεν αποτελεί πλέον κυρίαρχη χώρα και η ειρήνη εκεί εναπόκειται στους χειρισμούς της Ουάσινγκτον, διεμήνυσε, μεταξύ άλλων, ο Ούγγρος πρωθυπουργός σε συνέντευξή του σε Welt, Bild και Politico.

«Η Ουκρανία δεν είναι πλέον μια κυρίαρχη χώρα. Δεν έχει χρήματα, δεν έχει όπλα. Μπορεί μόνο να μάχεται γιατί εμείς στη Δύση τη στηρίζουμε» σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «η Δύση διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει ή όχι όπλα και χρήματα».

Ο Βίκτορ Ορμπαν υπερασπίστηκε τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας πως δεν είναι εγκληματίας πολέμου.

💬 “#Putin is not a war criminal, and #Ukraine is no longer a sovereign state,” Hungarian Prime Minister Viktor #Orban said in an interview with Welt. pic.twitter.com/mHutD7nt4w

— KyivPost (@KyivPost) June 27, 2023