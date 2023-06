Ερυθρά Θάλασσα στην… Ιαπωνία: Διαρροή μπύρας έβαψε τα νερά κόκκινα

Οι κάτοικοι της παραλιακής πόλης Νάγκο, στον ιαπωνικό Νότο ξύπνησαν για να ανακαλύψουν πως τα νερά της θάλασσάς τους είχαν βαφτεί… κόκκινα.

Όχι, δεν επρόκειτο για αποτέλεσμα διαρροής επικίνδυνου τοξικού υγρού από κάποιο εργοστάσιο, αλλά για διαρροή… μπύρας από ντόπια ζυθοποιία.

Οι εικόνες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τα κατακόκκινα νερά της Νάγκο στην Οκινάουα, προορισμός κυρίως γνωστός και δημοφιλής για τα κρυστάλλινα νερά του και τις αμμώδεις παραλίες.

Το ζυθοποιείο ανέφερε πως για την αλλαγή του χρώματος των νερών ευθύνεται η χημική ουσία προπυλενογλυκόλη που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία ψύξης.

Η Orion Breweries ζήτησε συγγνώμη για την «ταλαιπωρία και την ανησυχία που προκαλέσαμε στους κατοίκους της περιοχής», διευκρινίζοντας πως έλαβε μέτρα αποτροπής ενδεχόμενης επανάληψης του φαινομένου.

