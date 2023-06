Υποβρύχιο Titan: Ανθρώπινα λείψανα φέρεται να βρέθηκαν στα συντρίμμια του βαθυσκάφους

Ανθρώπινα λείψανα φέρεται να βρέθηκαν μέσα στα συντρίμμια του υποβρύχιου βαθυσκάφους Τitan που ανασύρθηκαν από την περιοχή τραγωδίας στον Ατλαντικό, σύμφωνα με την αμερικανική Ακτοφυλακή.

Οπως γνωστοποίησε η ακτοφυλακή στην ανακοίνωσή της, ιατροδικαστές και ειδικοί θα διενεργήσουν ανάλυση των φερόμενων ανθρώπινων υπολειμμάτων.

Εικόνες από τα διεθνή μέσα κατέγραψαν την αποφόρτωση από το πλοίο Horizon Arctic άμορφων όγκων της ατράκτου στην προβλήτα Σεν Τζον στο Νιουφάουντλαντ του Καναδά.

Μεταξύ των τμημάτων του βαθυσκάφους που μεταφέρθηκαν στη στεριά, βρισκόταν τη «μύτη», το πλωριαίο τμήμα του υποβρυχίου καθώς και μια άμορφη μάζα από καλώδια.

Και οι πέντε επιβάτες του υποβρύχιου σκάφους σκοτώθηκαν στις 18 Ιουνίου, όταν εκείνο υπέστη ενδόρρηξη, ενενήντα λεπτά μετά την καταβύθισή του στο διάσημο ναυάγιο που βρίσκεται σε βάθος 3.800 μέτρων στο βυθό του βόρειου Ατλαντικού.

The wreckage of the “Titan” bathyscaphe was unloaded from the Horizon Arctic vessel at the Canadian Coast Guard pier. pic.twitter.com/vjy31JKCUZ

— NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2023