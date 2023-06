Ο βόμβος του Σύμπαντος Τα βαρυτικά κύματα προέρχονται από μαύρες τρύπες και αποδεικνύουν τη γενική θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν 1' 55" χρόνος ανάγνωσης

Ενα ραδιοτηλεσκόπιο, σαν κι αυτό που εικονίζεται στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ, εντόπισε έναν υπόκωφο βόμβο από βαρυτικά κύματα στο Σύμπαν. Οι επιστήμονες υποπτεύονται ότι τα κύματα αυτά αποτελούν τη συλλογική ηχώ από δίδυμες γιγάντιες μαύρες τρύπες. Ο βόμβος του Διαστήματος ίσως βοηθήσει τους επιστήμονες να καταλάβουν πώς το Σύμπαν απέκτησε τη σημερινή δομή του. [NRAO/AUI/NSF via The New York Times]