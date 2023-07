Ισραήλ: Η μεγαλύτερη επιχείρηση των τελευταίων ετών στη Δυτική Οχθη

ΟΙσραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ελι Κοέν διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να επεκτείνει τη στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποίησε τη Δευτέρα στην παλαιστινιακή πόλη Τζενίν, τη μεγαλύτερη των τελευταίων ετών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Ο στόχος μας είναι να επικεντρωθούμε στην Τζενίν και μόνο στους τρομοκράτες και στους πυρήνες τους», δήλωσε ο Κοέν τη Δευτέρα απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στην Ιερουσαλήμ.

Επιπλέον, η ισραηλινή κυβέρνηση απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η επίθεση είχε πολιτικούς στόχους, τονίζοντας ότι ήταν στοχευμένη αποκλειστικά και μόνο κατά υποδομών των τρομοκρατών.

🔴FAKE

Numerous sources have falsely accused the IDF of striking the Al-Huriya Theater located in Jenin.

To set the record straight: The IDF is ONLY operating against terrorist infrastructures. pic.twitter.com/8sngSXYDHD

