Ουκρανία: Νεκρή η συγγραφέας Bικτορία Αμελίνα μετά από ρωσικό βομβαρδισμό σε εστιατόριο

Μια Ουκρανή συγγραφέας και ποιήτρια που άρχισε να καταγράφει τα ρωσικά εγκλήματα πολέμου μετά την εισβολή, υπέκυψε στα τραύματα της μετά τον βομβαρδισμό εστιατορίου στο Κραματόρσκ.

«Με οδύνη, σας ενημερώνουμε ότι η συγγραφέας Βικτόρια Αμέλινα απεβίωσε την 1η Ιουλίου στο νοσοκομείο Μέτσνικοφ στο Ντνίπρο», ανέφεραν το PEN Ukraine και η ερευνητική ομάδα για εγκλήματα πολέμου Truth Hounds σε ανακοίνωση που κυκλοφόρησε την Κυριακή.

Η Αμέλινα ήταν συγγραφέας δύο μυθιστορημάτων, μεταξύ των οποίων το βραβευμένο «Dom’s Dream Kingdom», και ενός παιδικού βιβλίου. Το 2021 έλαβε το λογοτεχνικό βραβείο «Joseph Conrad-Korzeniowski».

Πολλές από τις επιχειρήσεις του Κραματόρσκ, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων και εστιατορίων, έχουν κλείσει από τότε που εντάθηκαν οι μάχες. Η Ria Pizza ήταν ένα από τα λίγα εστιατόρια που παρέμειναν ανοιχτά.

Η Αμελίνα δειπνούσε στο εστιατόριο μαζί με τη δημοσιογράφο Καταλίνα Γκόμεζ, τον συγγραφέα Χέκτορ Αμπάντ και τον πρώην Ύπατο Αρμοστή της Κολομβίας για την ειρήνη Σέρχιο Γιαραμίγιο, οι οποίοι είχαν έρθει στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας εκστρατείας για να υπογραμμίσουν την αλληλεγγύη της Λατινικής Αμερικής προς τη χώρα.

«Καθόμουν ακριβώς δίπλα στη Βικτόρια. Καθώς μας έφερναν το φαγητό, έσκυψα να σηκώσω μια πετσέτα και, εκείνη τη στιγμή, ο πύραυλος χτύπησε», δήλωσε ο Γιαραμίγο στους Financial Times.

Η Αμελίνα γεννήθηκε στη Λβιβ την Πρωτοχρονιά του 1986 και πέρασε μέρος της παιδικής της ηλικίας στον Καναδά με τον πατέρα της πριν επιστρέψει στην Ουκρανία.

Τρεις μέρες πριν την επίθεση, απήγγειλε ποίηση σε ένα λογοτεχνικό φεστιβάλ στο Κίεβο.

Ένα από τα τελευταία της ποιήματα, με τίτλο «Σειρήνες», αποκάλυπτε την καθημερινή πραγματικότητα των Ουκρανών: «Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής σε όλη τη χώρα/ Είναι σαν να βγαίνουν όλοι έξω/ Για εκτέλεση/ Αλλά μόνο ένα άτομο μπαίνει στο στόχαστρο/ Συνήθως αυτό που βρίσκεται στην άκρη/ Σήμερα δεν είσαι εσύ- όλα καθαρά».

It’s me in this picture.

I’m a Ukrainian writer. I have portraits of great Ukrainian poets on my bag. I look like I should be taking pictures of books, art, and my little son. But I document Russia’s war crimes and listen to the sound of shelling, not poems. Why? #StopRussiaNow pic.twitter.com/R50RqacXSZ

— Victoria Amelina 🇺🇦 (@vamelina) June 7, 2022