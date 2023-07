Βίκτορ Μπουτ: Από τις φυλακές των ΗΠΑ… υποψήφιος στις ρωσικές εκλογές Ο διαβόητος Ρώσος έμπορος όπλων, που είχε περάσει 14 χρόνια στις αμερικανικές φυλακές, διεκδικεί μια έδρα στο τοπικό κοινοβούλιο της περιφέρειας Ουλιάνοφσκ στην κεντρική Ρωσία με το ακροδεξιό «Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα». 55" χρόνος ανάγνωσης

Ο Βίκτορ Μπουτ (Aleksandr Sivov, Press Service of Liberal Democratic Party of Russia via AP)