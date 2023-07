Πόλεμος στην Ουκρανία: Ικανοποίηση στο Κίεβο από την προέλαση στα νότια

Εδάφη έκτασης περίπου 37 τετραγωνικών χιλιομέτρων, περίπου στο μέγεθος της Ανάφης δηλαδή, έχουν απελευθερώσει την τελευταία εβδομάδα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Τα εδαφικά κέρδη αυτά προστίθενται σε εκείνα που είχαν καταγραφεί τις δύο προηγούμενες εβδομάδες όταν πάνω από 10 οικισμοί στα νότια και ανατολικά της χώρας είχαν αποτινάξει τον ρωσικό ζυγό χάρη στην πολυαναμενόμενη ουκρανική αντεπίθεση.

Πιο συγκεκριμένα, από την ημέρα της άδοξης ανταρσίας της μισθοφορικής εταιρείας Wagner στη Ρωσία, οι Ουκρανοί έχουν καταγράψει ουσιαστικά εδαφικά κέρδη κυρίως στα νότια (περιφέρεια Ζαπορίζια), αλλά και στα ανατολικά (περιφέρεια Ντονέτσκ), παρά την ενισχυμένη άμυνα των ρωσικών δυνάμεων που αποστέλλουν ενισχύσεις στη λεγόμενη γραμμή επαφής στο Ντονμπάς.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε την Τρίτη ότι τα στρατεύματα του Κιέβου «εκπληρώνουν το υπ’ αριθμόν ένα καθήκον» στην αντεπίθεσή τους κατά των ρωσικών δυνάμεων και είχαν «ιδιαίτερα καρποφόρες» επιχειρήσεις τις τελευταίες ημέρες.

«Σε αυτό το στάδιο των ενεργών εχθροπραξιών, οι αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας εκπληρώνουν το νούμερο ένα καθήκον – τη μέγιστη καταστροφή ανθρώπινου δυναμικού, εξοπλισμού, αποθηκών καυσίμων, στρατιωτικών οχημάτων, θέσεων διοίκησης, πυροβολικού και δυνάμεων αεράμυνας του ρωσικού στρατού», δήλωσε ο Ολέξιι Ντανίλοφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Αμυνας της Ουκρανίας.

«Οι τελευταίες μέρες ήταν ιδιαίτερα γόνιμες», έγραψε στο Twitter.

Αμερικανικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απώθηση των ρωσικών στρατευμάτων σε έκταση περίπου 37 τετ. χλμ. κυρίως στη νότια Ουκρανία, όπου και φαίνεται πιο αδύναμη η ρωσική άμυνα.

Ακόμη και στο πολύπαθο Μπαχμούτ, που κάποτε υποτίθεται ότι έλεγξαν εξ ολοκλήρου οι δυνάμεις της Wagner, οι Ουκρανοί αναφέρουν πλέον πρόοδο. Ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, Αντρίι Κοβάλεφ δήλωσε το πρωί της Τρίτης στην ουκρανική τηλεόραση ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν μερική επιτυχία και στην κατεύθυνση της κομβικής πόλης στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

«Στα βόρεια και νότια της πόλης οι δυνάμεις συνεχίζουν να ασκούν πίεση στον εχθρό, χτυπώντας τον από τις προηγουμένως αιχμαλωτισμένες γραμμές… Εχουν μερική επιτυχία, έχουν εδραιωθεί στις γραμμές που έχουν καταλάβει,» είπε ο εκπρόσωπος του επιτελείου.

Οι Ρώσοι επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στα ανατολικά στις περιοχές του Λιμάν, της Αβντιίβκα και του Μαρίν, πρόσθεσε.

Την ουκρανική αντεπίθεση φαίνεται να συγκρατούν περισσότερο οι διάσπαρτες νάρκες που έχουν τοποθετήσει οι Ρώσοι εισβολείς παρά οι ίδιες οι ρωσικές χερσαίες δυνάμεις, όπως αναφέρουν οι Ουκρανοί αλλά και δυτικά μέσα ενημέρωσης.

Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες επιβεβαιώνουν τη δυσανάλογα μεγάλη ναρκοθέτηση της νότιας Ουκρανίας από τους Ρώσους.

«Σε ορισμένες περιοχές, η πυκνότητα των ναρκοπεδίων δείχνει ότι πιθανότατα [ο ρωσικός στρατός] χρησιμοποίησε πολύ περισσότερες νάρκες από ό,τι απαιτεί το στρατιωτικό του δόγμα», ανέφερε στην ημερήσια αναφορά του το υπουργείο Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

