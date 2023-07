Η βία αποκλιμακώνεται, η Γαλλία μετρά πληγές – Πάνω από 1 δισ. το κόστος από τις καταστροφές

Την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ετοιμάζει την πολιτική απάντηση στις ταραχές των προηγούμενων ημερών, όπως σχολιάζει η Figaro την Τρίτη και καθώς οι σαφείς ενδείξεις για αποκλιμάκωση της βίας που ξέσπασε στη Γαλλία μετά τον θάνατο του Ναέλ επιβεβαιώθηκαν τη νύχτα, η χώρα αρχίζει να μετρά πληγές.

Το βράδυ της Δευτέρας καταγράφηκαν 72 συλλήψεις, εκ των οποίων οι 24 στο Παρίσι και στα προάστιά του, αριθμός σημαντικά μειωμένος σε σχέση με τις χιλιάδες συλλήψεις των προηγουμένων 24ωρων. Επιπλέον, 24 κτίρια πυρπολήθηκαν ή υπέστησαν ζημιές σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών την Τρίτη.

Το υπουργείο κατέγραψε επίσης 159 πυρκαγιές οχημάτων και 202 πυρκαγιές σε δημόσιους δρόμους (κυρίως κάδους) κατά τη διάρκεια της έβδομης νύχτας ταραχών.

Η εκρηκτική κατάσταση που επικράτησε στις εργατογειτονιές με χιλιάδες νεαρούς, στην πλειοψηφία τους ανήλικους να ξεχύνονται στους δρόμους του Παρισιού και άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον θάνατο του 17χρονου Ναέλ από πυρά αστυνομικού, έχει σοβαρές, εκτός από κοινωνικές και πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις.

Ο υπουργός Παιδείας, Παπ Ντιαγέ, δήλωσε στο RTL ότι «περίπου εξήντα σχολεία έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, εξαιτίας εμπρησμών». «Και από αυτά τα 60, περίπου δέκα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή μερικώς», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σε ευρύτερη κλίμακα, το υπουργείο μέτρησε ζημιές σε 243 εγκαταστάσεις, ορισμένες από τις οποίες ήταν σε σχολεία, κολέγια και λύκεια. Προς το παρόν, «μιλάμε για ζημιές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ», εκτίμησε ο Παπ Ντιαγέ.

Για τα περισσότερα από τα σχολεία που επλήγησαν, όπου οι εγκαταστάσεις δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, θα πρέπει να γίνουν εργασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν σε καλές συνθήκες κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

«Υπάρχουν, για παράδειγμα, σπασμένα παράθυρα: αυτά είναι εύκολο να αντικατασταθούν», σημείωσε ο υπουργός, επισημαίνοντας ωστόσο, τη δυσκολία ανάθεσης των εργασιών σε κατασκευαστικές εταιρείες στη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, τα σχολεία μάλλον δεν θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν μετά το τέλος του καλοκαιριού. Συγκεκριμένα, ο υπουργός ανέφερε την περίπτωση δύο σχολείων στα προάστια του Παρισιού, τα οποία θα πρέπει να «ξαναχτιστούν από την αρχή».

Ο Γάλλος υπουργός διαβεβαίωσε πάντως, ότι «όλοι οι μαθητές (της χώρας) θα είναι ευπρόσδεκτοι να επιστρέψουν». Όσοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στο συνηθισμένο τους σχολείο «θα κατανεμηθούν» αλλού, σημείωσε.

Εκτός από σχολεία, πολλά άλλα δημόσια κτήρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις ταραχές, όπως η βιβλιοθήκη της Μασσαλίας.

