NATO: Παράταση της θητείας του Στόλτενμπεργκ κατά έναν χρόνο

Τα κράτη – μέλη του NATO αποφάσισαν σήμερα Τρίτη να παρατείνουν τη θητεία του γενικού γραμματέα Γενς Στόλτενμπεργκ κατά έναν χρόνο, επιλέγοντας να παραμείνουν υπό την ηγεσία ενός έμπειρου επικεφαλής, τη στιγμή που συνεχίζεται ο ρωσοουκρανικός πόλεμος στα σύνορα της Συμμαχίας.

Ο Στόλτενμπεργκ, πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, ηγείται της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας από το 2014 και η θητεία του έχει ήδη πάρει παράταση άλλες τρεις φορές στο παρελθόν.

«Με τιμά η απόφαση των συμμάχων του ΝΑΤΟ για παράταση της θητείας μου ως Γενικού Γραμματέα μέχρι την 1η Οκτωβρίου του 2024. Η διατλαντική ένωση μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής έχει διασφαλίσει την ελευθερία και την ασφάλειά μας για περίπου 75 χρόνια, και σε έναν πιο επικίνδυνο κόσμο, η Συμμαχία μας είναι πιο σημαντική από ποτέ», έγραψε ο Στόλτενμπεργκ στο Twitter.

Honoured by #NATO Allies’ decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023