Υπόθεση Γκερσκόβιτς: Σε εξέλιξη επαφές με τις ΗΠΑ, λέει το Κρεμλίνο

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι είναι σε εξέλιξη «επαφές» με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την υπόθεση του κρατούμενου δημοσιογράφου της Wall Street Journal Έβαν Γκερσκόβιτς, ωστόσο δεν θέλει να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενό τους. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ έκανε τα σχόλια στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης.

Η Ρωσία κατηγορεί τον Γκερσκόβιτς για κατασκοπεία, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Η Αμερικανίδα πρεσβεύτρια στη Ρωσία εξασφάλισε άδεια χθες Δευτέρα να επισκεφθεί στη φυλακή τον δημοσιογράφο, που συνελήφθη στα τέλη Μαρτίου, και διαπίστωσε πως είναι «καλά στην υγεία του».

Η Λιν Τρέισι επισκέφθηκε τη μοσχοβίτικη φυλακή Λεφόρταβα, εξήγησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Επρόκειτο για μόλις τη δεύτερη συνάντηση μετά τη σύλληψη του δημοσιογράφου ενώ έκανε ρεπορτάζ στην Εκατερίνεμπουργκ (Ουράλια) την 29η Μαρτίου.

Οι ρωσικές αρχές έχουν αρνηθεί επανειλημμένα να δώσουν άδειες για προξενικές επισκέψεις στον Γκερσκόβιτς, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία πως επιδιδόταν σε «κατασκοπεία», την οποία απορρίπτει.

