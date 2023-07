Υποπτη λευκή σκόνη στον Λευκό Οίκο – Κοκαΐνη «έδειξε» το πρώτο τεστ

Υποπτη λευκή σκόνη που εντοπίστηκε στον Λευκό Οίκο την περασμένη Κυριακή σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες αρχές.

Σε προκαταρκτικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η λευκή ουσία ήταν κοκαΐνη, δήλωσε στην «Washington Post» αξιωματούχος που γνωρίζει την έρευνα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εκπρόσωπος των μυστικών υπηρεσιών Αντονι Γκουλιέλμι, ανέφερε ότι η ουσία υποβάλλεται σε περαιτέρω εξέταση για να διαπιστωθεί αν πράγματι είναι κοκαΐνη.

Ο Γκουλιέλμι αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το πού ακριβώς εντοπίστηκε η ουσία. Ανέφερε μόνο, ότι βρέθηκε από μέλη του ένστολου τμήματος της Μυστικής Υπηρεσίας, που πραγματοποιούσαν συνήθεις περιπολίες στο κτίριο.

