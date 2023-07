Φουκουσίμα: Η Ιαπωνία θα απελευθερώσει ραδιενεργά ύδατα στη θάλασσα – Θα πρέπει να ανησυχούμε;

Η Ιαπωνία θα αρχίσει σύντομα να διοχετεύει επεξεργασμένο ραδιενεργό νερό στον ωκεανό, έχοντας λάβει το «πράσινο φως» από τον πυρηνικό παρατηρητή των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να υλοποιήσει το σχετικό αμφιλεγόμενο σχέδιό της.

Η έγκριση έρχεται 12 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα. Προβλέπεται δε απελευθέρωση επεξεργασμένων λυμάτων, στο πλαίσιο μελέτης που βρίσκεται στα σκαριά εδώ και χρόνια.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος της χώρας είχε δηλώσει ήδη από το 2019 ότι «δεν υπάρχουν άλλες επιλογές», καθώς ο χώρος για τον περιορισμό του μολυσμένου υλικού εξαντλείται.

There are around 1000 giant tanks of radioactive water at the site of the Fukushima nuclear accident, and after treating them Japan wants to release them into the sea. https://t.co/VdrTVO8JW9

— New Scientist (@newscientist) July 4, 2023