ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ αυξάνουν τις πιέσεις προς την Αγκυρα για την ένταξη της Σουηδίας

Η Ουάσιγκτον αυξάνει την πίεση προς την Αγκυρα σχετικά με το αίτημα ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της συμμαχίας την επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, ο Ερντογάν επαναλαμβάνει τα περί «ανησυχιών» τις Άγκυρας, τονίζοντας πως έχουν γίνει βήματα από τη Στοκχόλμη, «ωστόσο οι διαδηλώσεις υπέρ των Κούρδων τα υπονομεύουν».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, παρότρυνε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, την τουρκική κυβέρνηση να ταχθεί υπέρ της ένταξης της Σουηδίας στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

I had a good conversation with Turkish Foreign Minister@HakanFidan about longstanding U.S.-Türkiye bilateral defense ties and next week’s NATO Summit. Now is the time for Sweden to formally join the Alliance.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 6, 2023