Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσική πυραυλική επίθεση στη Λβιβ

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, αρκετοί τραυματίστηκαν και 60 διαμερίσματα υπέστησαν ζημιές από την πυραυλική επίθεση της Ρωσίας σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας.

Τα πυραυλικά πλήγματα της Ρωσίας σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Αντρίι Σαντόβι μέσω Telegram.

«Δεκάδες διαμερίσματα» υπέστησαν ζημιές, όπως φαίνεται σε βίντεο που μεταφόρτωσε ο Σαντόβι σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν κινητοποιηθεί, καθώς «μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι κάτω από συντρίμμια», ανέφερε ο ίδιος.

Νωρίτερα, έκανε λόγο για «έναν άνθρωπο σε κρίσιμη κατάσταση» που παρέλαβε ασθενοφόρο.

The city of #Lviv was attacked this night. pic.twitter.com/1HW4pImQuk

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε «απτή απάντηση» μετά το ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην πολυκατοικία.

«Θα υπάρξουν συνέπειες της νυχτερινής επίθεσης από Ρώσους τρομοκράτες», έγραψε συνοδεύοντας σχετική ανάρτηση βίντεο στο Telegram που δείχνει το κατεστραμμένο κτίριο. «Δυστυχώς, υπάρχουν τραυματίες και νεκροί… Θα υπάρξει σίγουρα απάντηση στον εχθρό. Απτή απάντηση».

Lviv. Consequences of the night attack by Russian terrorists. Unfortunately, there are wounded and dead. My condolences to the relatives!

There will definitely be a response to the enemy. A strong one. pic.twitter.com/9yl1MT6Eu4

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2023