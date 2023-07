«Είχαμε δικαστική απόφαση να το επιτάξουμε», λέει το Ιράν για το ελληνόκτητο τάνκερ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η επιχείρησή του να «επιτάξει» ελληνόκτητο τάνκερ, το οποίο διαχειρίζεται η αμερικανική Chevron, ενώ έπλεε στα ύδατα του Κόλπου, έγινε με δικαστική απόφαση.

Την επιχείρηση απέτρεψε με παρέμβασή του το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε με ιρανικό σκάφος στον Κόλπο του Ομάν, ενώ το αμερικανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι παρενέβη για να αποτρέψει προσπάθεια του Ιράν να καταλάβει δύο εμπορικά τάνκερ, μεταξύ των οποίων και το Richmond Voyager.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Θαλάσσιας Έρευνας και Διάσωσης της επαρχίας Hormozgan του Ιράν, «το πετρελαιοφόρο με σημαία Μπαχάμες με το όνομα Richmond Voyager συγκρούστηκε με ιρανικό σκάφος που μετέφερε επτά μέλη του πληρώματος, τραυματίζοντας σοβαρά πέντε άτομα».

Η Τεχεράνη ισχυρίζεται επίσης ότι το δεξαμενόπλοιο δεν σταμάτησε μετά τη σύγκρουση και ο ιδιοκτήτης του ιρανικού πλοίου ζήτησε από τις αρχές της Τεχεράνης την παρέμβασή τους.

On July 5, U.S. forces prevented two attempted commercial tanker seizures by the Iranian Navy after the Iranians had opened fire in one of the incidents near the coast of Oman. Both of these incidents occurred in international waters. Read more ⬇️ https://t.co/HJNTzKtsXv pic.twitter.com/rvzDcATCQq

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) July 5, 2023