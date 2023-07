Πριγκόζιν: Ράβδοι χρυσού, όπλα και περούκες βρέθηκαν κατά την έρευνα στο σπίτι του

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ εικόνες από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του επικεφαλής της παραστρατιωτικής εταιρείας Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν στην Αγία Πετρούπολη, στη διάρκεια της απόπειρας ένοπλης στρατιωτικής εξέγερσης που πραγματοποιήθηκε στο τέλος Ιουνίου.

Στις φωτογραφίες αυτές, που φαίνεται πως έχουν τραβηχτεί από τις δυνάμεις της τάξης και δημοσιεύθηκαν ξαφνικά σε δημόσια και ιδιωτικά ρωσικά μέσα ενημέρωσης, εικονίζεται μια μεγάλη και πολυτελής κατοικία, με ένα ελικόπτερο να σταθμεύει στον κήπο.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες αυτές, οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης στη διάρκεια της έρευνάς τους δεσμίδες δολαρίων και ρουβλίων, ράβδους χρυσού, πολυάριθμα όπλα, αλλά επίσης διαβατήρια με διαφορετικά ονόματα και μια ντουλάπα γεμάτη περούκες.

This is what #Prigozhin‘s mansion looks like. Photos were taken during the search on the day of the “mutiny”

There were found a whole arsenal of weapons, a huge sledgehammer with the inscription “in case of important negotiations”, wigs, a lot of cash, a private room for… pic.twitter.com/94Uc6zEPAC

— NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2023