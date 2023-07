Ιταλία: Πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στο Μιλάνο – Εξι νεκροί, 81 τραυματίες

Eξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από ογδόντα τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας του Μιλάνου, όπως μεταδίδουν ιταλικά πρακτορεία ειδήσεων.

🔴 #Milano, ore 1:20 #7luglio #incendio in casa di riposo in via dei Cinquecento. 6 persone decedute, numerosi intossicati ricoverati in ospedale. Decine le persone salvate dai #vigilidelfuoco che hanno immediatamente evacuato la struttura. Accertamento cause in corso pic.twitter.com/I8nJCxeSIM

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 7, 2023