Ουκρανία: Στους επτά οι νεκροί από το ρωσικό πλήγμα σε πολυκατοικία της Λβιβ

Τους εννέα έφτασαν οι νεκροί από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα που εξαπολύθηκε χθες Πέμπτη στη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, και έπληξε τετραώροφη πολυκατοικία. Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 42, ανάμεσά τους και τρία παιδιά.

Η στέγη και ο πάνω όροφος του κτιρίου έχουν καταστραφεί στη «χειρότερη επίθεση εναντίον πολιτικών υποδομών της Λβιβ από την αρχή του πολέμου», όπως δήλωσε ο Αντρίι Σαντόβιι δήμαρχος της πόλης αυτής που βρίσκεται μακριά από τη γραμμή του μετώπου και απέχει 70 χιλιόμετρα από την Πολωνία.

Ο ίδιος κήρυξε δύο ημέρες πένθους προς τιμή των θυμάτων.

«Σίγουρα θα δώσουμε απάντηση στον εχθρό. Ισχυρή», τόνισε χθες στο Telegram o Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι.

Lviv. Consequences of the night attack by Russian terrorists. Unfortunately, there are wounded and dead. My condolences to the relatives!

There will definitely be a response to the enemy. A strong one. pic.twitter.com/9yl1MT6Eu4

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2023