Ουκρανία: Έξι νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην ανατολική Ουκρανία Τουλάχιστον έξι άμαχοι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίσθηκαν σήμερα στην πόλη Λιμάν στην περιοχή Ντονέτσκ της Ουκρανίας, από ρωσικούς βομβαρδισμούς, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής, Παύλο Κιριλένκο. 32" χρόνος ανάγνωσης

FILE - Ukrainian army Grad multiple rocket launcher fires rockets at Russian positions in the frontline near Bakhmut, Donetsk region, Ukraine, on May 3, 2023. When Russia invaded Ukraine in February 2022, Ukraine’s military was largely reliant on Soviet-era weaponry. While that arsenal helped Ukraine fend off an assault on the capital of Kyiv and prevent a total rout in the early weeks of the war, billions of dollars in military assistance has since poured into the country, including more modern Western-made weapons. (AP Photo/Libkos, File)