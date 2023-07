Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα – «Εκτόξευση» του υδράργυρου στους 44 βαθμούς Κελσίου Μόλις δύο εβδομάδες έπειτα από ένα προηγούμενο παρόμοιο κύμα καύσωνα, η Ισπανία βρίσκεται σήμερα ξανά αντιμέτωπη με ακραία ζέστη με το θερμόμετρο να αναμένεται να δείξει έως και 44 βαθμούς, όπως ανακοίνωσε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία 1' 11" χρόνος ανάγνωσης

FILE - A man cools himself at a fountain in Seville, Spain, April 27, 2023. Record-breaking April temperatures in Spain, Portugal and northern Africa were made 100 times more likely by human-caused climate change, a new flash study found. (AP Photo/Santi Donaire, File)