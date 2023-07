ΝΑΤΟ: Πράσινο «φως» από τον Ερντογάν για τη Σουηδία

Για «ιστορική μέρα» έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ μετά την απόφαση του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν– ύστερα από μαραθώνιες τριμερείς διαβουλεύσεις με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον την παραμονή της Συνόδου Κορυφής της συμμαχίας – να προχωρήσει η επικύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης της σκανδιναβικής χώρας στη βορειοατλαντική συμμαχία από το τουρκικό κοινοβούλιο «όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

Δεν διευκρινίζεται πάντως στο κείμενο που υπεγράφη ανάμεσα στους τρεις το πότε θα συμβεί αυτό, όπως ανέφερε ο ίδιος ο Γ.Γ του ΝΑΤΟ.

Αυτό που επί της ουσίας συμφωνήθηκε μεταξύ Σουηδίας και Τουρκίας είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού (security compact) μέσω του οποίου η Στοκχόλμη θα απαντά στις ανησυχίες ασφάλειας που εγείρει η Αγκυρα σχετικά με την τρομοκρατία (σ.σ. των Κούρδων μαχητών του PKK που έχουν διαφύγει στην σκανδιναβική χώρα), με τον Στόλτενμπεργκ να διευκρινίζει πως δεν πρόκειται για κάτι νέο, αλλά επιβεβαίωση των όρων που τέθηκαν πέρυσι στο μνημόνιο που είχε υπογραφεί στη Σύνοδο της Μαδρίτης. «Αυτό που συμφωνήθηκε σήμερα είναι καλό για τη Σουηδία, για την Τουρκία αλλά και για την ενίσχυση του ίδιου του ΝΑΤΟ» είπε χαρακτηριστικά ο Γ.Γ.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden‘s accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 10, 2023