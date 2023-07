Ερντογάν και Μισέλ συμφώνησαν να «ενεργοποιήσουν εκ νέου» τις σχέσεις Τουρκίας – Ε.Ε

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ συμφώνησαν να «ενεργοποιήσουν εκ νέου» τις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαίος αξιωματούχος στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ», έγραψε στο Twitter o Σαρλ Μισέλ. «Εξερευνήσαμε τις ευκαιρίες ώστε η συνεργασία μας να ξαναγίνει σημαντική και να ενεργοποιήσουμε εκ νέου τις σχέσεις μας», πρόσθεσε.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Τούρκος ηγέτης είχε συνδέσει την υποστήριξή του στην υποψηφιότητα της Σουηδίας για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της χώρας του στην ΕΕ που βρίσκονται σε νεκρό σημείο εδώ και χρόνια.

