Νότια Κορέα: Τέλος το αλάτι στα ράφια των σούπερ μάρκετ – Γιατί οι πολίτες «στοκάρουν» θαλασσινά;

Σε πολλά σούπερ μάρκετ της Νότιας Κορέας, ένα προϊόν είναι εξαφανισμένο από τα ράφια: Το αλάτι.

Τον τελευταίο μήνα, η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις θαλασσινού αλατιού, καθώς οι καταναλωτές το αγοράζουν και το στοκάρουν στα σπίτια τους.

Η κατάσταση αντικατοπτρίζει την ανησυχία του κόσμου εν όψει της δρομολογούμενης απόρριψης ραδιενεργού νερού από τις εγκαταστάσεις της Φουκουσίμα στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Οι ιαπωνικές αρχές και η αρμόδια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών επιμένουν πως η απόρριψη του ειδικά επεξεργασμένου νερού είναι ασφαλής και εμπίπτει σε όλα τα πρότυπα ασφαλείας που τηρούνται στις πυρηνικές εγκαταστάσεις όλου του κόσμου. Το επεξεργασμένο νερό θα αραιωθεί περαιτέρω και θα απελευθερωθεί σταδιακά στον Ειρηνικό Ωκεανό σε βάθος πολλών χρόνων.

In South Korea, shoppers are reportedly snapping up sea salt and other items. The country has also banned imports of marine products from Fukushima. #Fukushima pic.twitter.com/rVBQKqoU98

— CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) July 4, 2023