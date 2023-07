Διευθυντής αμερικανικού think tank λειτουργούσε ως «πράκτορας» της Κίνας

Πρώην επικεφαλής αμερικανικού think-tank κατηγορείται από την αμερικανική Δικαιοσύνη ότι ενεργούσε υπέρ συμφερόντων της Κίνας δίχως να το έχει αναφέρει, ως όφειλε, στις αρμόδιες αρχές.

Ο Γκαλ Λουφτ φέρεται να προσπάθησε να στρατολογήσει πρώην αξιωματούχο των ΗΠΑ προκειμένου να υποστηρίξει δημόσια ορισμένες θέσεις και πολιτικές της Κίνας, αναφέρουν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς. Μεταξύ άλλων, ο ιδρυτής της «δεξαμενής σκέψης» συνέτασσε και δηλώσεις στο «όνομα» του αξιωματούχου που δημοσιεύτηκαν σε κινεζική εφημερίδα και «εστάλησαν» και σε αμερικανικά πανεπιστήμια.

Ο κατηγορούμενος είναι ιδρυτής του Ινστιτούτου για την Ανάλυση της Παγκόσμιας Ασφάλειας (Ιnstitute for the Analysis of Global Security) με αντικείμενο την ενέργεια και την ασφάλεια των ΗΠΑ. Ιδρύθηκε από τον Λουφτ και αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ιστοσελίδα, το όνομα του πρώην διευθυντή της CIA, Τζέιμς Γούλζι, ως συμβούλου.

Σε λογαριασμό στο Twitter που φέρει το όνομα του κατηγορούμενου, και έχει 15.000 ακολούθους, είχε εμφανιστεί μία ανάρτηση στις 18 Φεβρουαρίου που ανέφερε ότι ο Γκαλ Λουφτ συνελήφθη στην Κύπρο κατόπιν «πολιτικά υποκινούμενου εντάλματος που εκδόθηκε από τις ΗΠΑ». Μία ημέρα πριν την ανάρτηση, στις 17 Φεβρουαρίου, είχε τραπεί σε φυγή αφότου αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος με καταβολή εγγύησης εν αναμονή της έκδοσης.

Βάσει του κατηγορητηρίου, επιχείρησε επίσης να παρακάμψει και τις κυρώσεις των ΗΠΑ όσον αφορά το ιρανικό πετρέλαιο, λέγοντας σε συνεργάτη του να πει ότι το πετρέλαιο προερχόταν από τη Βραζιλία. Εφόσον κριθεί ένοχος βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης δεκαετιών.

Ο Λουφτ είχε εξαπολύσει πυρά κατά της οικογένειας του Πρόεδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μέσω του δικηγόρου του, Ρόμπερτ Ενόχ. Ο τελευταίος ισχυρίστηκε πως ο πελάτης του διώκεται πολιτικά επειδή πριν από τέσσερα χρόνια είχε επιχειρήσει να καταγγείλει στο αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι μια κινεζική εταιρεία είχε οικονομικά πάρε δώσε με τον γιο του Προέδρου των ΗΠΑ, Χάντερ.

