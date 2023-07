Κόσοβο: Πιάστηκαν στα χέρια βουλευτές στο κοινοβούλιο (βίντεο)

Εκτεταμένα επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στη Βουλή του Κοσόβου κατά τη διάρκεια συζήτησης για την κατάσταση στους τέσσερις σερβικούς δήμους στον βορρά.

Τη στιγμή που ο πρωθυπουργός Αλμπιν Κούρτι βρισκόταν στο βήμα και αναφερόταν στις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αποκλιμάκωση της έντασης, μία βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος κόλλησε στο αναλόγιο φωτογραφία που τον απεικονίζει να έχει μεγάλη μύτη σαν τον Πινόκιο.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Μπεσνίκ Μπισλίμι σηκώθηκε από τα κυβερνητικά έδρανα, ξεκόλλησε τη φωτογραφία και την έσκισε επιδεικτικά. Ετερος βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος πλησίασε τον Αλμπιν Κούρτι κρατώντας ένα μπουκάλι και του έριξε νερό. Ο Μπισλίμι αντιδρώντας εκσφενδόνισε ένα γυάλινο μπουκάλι που χτύπησε στο κεφάλι τον βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός ανάμεσα στους βουλευτές της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης με σπρωξίματα και γροθιές, μέχρι που επενέβη η φρουρά της Βουλής.

A brawl broke out in the Kosovo* Parliament after an Opposition MP threw water at Prime Minister Albin Kurti.pic.twitter.com/pI5l61KqJ5

— Sam Street (@samstreetwrites) July 13, 2023