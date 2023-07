Το Χόλιγουντ λίγο πριν… το παγόβουνο;

«Είναι ιστορικές οι στιγμές που ζούμε, είναι η ώρα της αλήθειας», είπε η Φραν Ντρέσερ, πρώην πρωταγωνίστρια της σειράς «Νταντά Αμέσου Δράσεως» και επικεφαλής του σωματείου των ηθοποιών του Χόλιγουντ SAG-AFTRA, στην πύρινη ομιλία της που έγινε viral.

«Αν δεν σταθούμε όρθιοι αυτή τη στιγμή, θα έχουμε όλοι πρόβλημα. Όλοι θα κινδυνεύσουμε να αντικατασταθούμε από μηχανές», τόνισε σε δραματικό τόνο.

Οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ κήρυξαν χθες απεργία, ακολουθώντας τον δρόμο που χάραξαν από τον περασμένο Μάιο οι συγγραφείς και οι σεναριογράφοι, καλούμενοι να ξεπληρώσουν το δικό τους «χρέος» στην Ιστορία.

Βρίσκονται εδώ και δεκαετίες στο κέντρο μιας βιομηχανίας που τους προσφέρει σχεδόν τα πάντα: Χρήμα, δόξα, παγκόσμια αναγνώριση.

Οι τωρινές εξελίξεις σηματοδοτούν την κρίσιμη καμπή στην οποία έχει εισέλθει η Μέκκα του θεάματος, λόγω των κολοσσιαίων αλλαγών που καταγράφονται στον κλάδο.

Δεν είναι τυχαίο το ότι είναι η πρώτη απεργία του σωματείου σεναριογράφων που αριθμεί 20.000 μέλη μετά από 15 χρόνια, η πρώτη του SAG-AFTRA με 160.000 μέλη από το 1980 και η πρώτη διπλή απεργία με την οποία έρχεται αντιμέτωπη η βιομηχανία του Χόλιγουντ από το 1960.

Τότε, η κοινή διαμαρτυρία ηθοποιών και συγγραφέων κατά των μεγάλων στούντιο είχε ως αφετηρία τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για την πώληση των δικαιωμάτων κινηματογραφικών ταινιών σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Μεσολάβησαν αρκετές χρυσές δεκαετίες, κατά τις οποίες τα μεγάλα αστέρια και λιγότερο γνωστοί πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ μεσουράνησαν στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα, ως αναπόσπαστο μέρος μιας ευημερούσας βιομηχανίας.

Σήμερα, οι διαμαρτυρίες έχουν ως αφετηρία τη διεκδίκηση καλύτερων αμοιβών, προστασία από την επέλαση του streaming, καθώς και από την τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Ντρέσερ καταφέρθηκε με πάθος κατά των μεγάλων στούντιο και των παραγωγών: «Είμαστε τα θύματα εδώ. Είμαστε θύματα μιας πολύ άπληστης οντότητας. Είμαι σοκαρισμένη για τον τρόπο με τον οποίο μας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ειλικρινά: Πόσο μακριά βρισκόμαστε σε τόσα πολλά πράγματα. Πώς επικαλούνται ακόμα και φτώχεια, ότι χάνουν χρήματα δεξιά και αριστερά, ενώ δίνουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια στους διευθύνοντες συμβούλους τους. Είναι αηδιαστικό. Ντροπή τους. Στέκονται στη λάθος πλευρά της Ιστορίας αυτή τη στιγμή. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι, με πρωτοφανή ενότητα».

“You have to wake up and smell the coffee.”

SAG-AFTRA President Fran Drescher delivers an impassioned speech as Hollywood actors go on strike for the first time since 1980. pic.twitter.com/YdKsj9hMew

