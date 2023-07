Ευρωτουρκικές σχέσεις και Ανατολική Μεσόγειος στο επίκεντρο της συνάντησης Μπορέλ – Φιντάν

Oι ευρωτουρκικές σχέσεις, αλλά και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο του Asean Regional Forum στην Ινδονησία.

«Χαίρομαι που είχα την πρώτη προσωπική συνάντηση με τον Τούρκο νέο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Εστιάσαμε στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, την κατάσταση και την αναγκαία αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και σε μια σειρά περιφερειακών και παγκόσμιων ζητημάτων. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε εποικοδομητικά» ανέφερε με ανάρτησή του στο τουίτερ ο Ζοζέπ Μπορέλ.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 14, 2023