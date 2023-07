«Δεν υπάρχει» Wagner, δήλωσε ο Πούτιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η ιδιωτική ομάδα μισθοφόρων Wagner «απλά δεν υπάρχει» ως νομική οντότητα.

Το σχόλιό του, που δημοσιεύτηκε σε ρωσική εφημερίδα την Πέμπτη, έρχεται σε συνέχεια εκδήλωσης του Κρεμλίνου -στην οποία συμμετείχαν 35 διοικητές της Wagner, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της, Γεβγκένι Πριγκόζιν και λίγες ημέρες αφότου οι μαχητές της εν λόγω ομάδας επιχείρησαν ανταρσία κατά της Μόσχας.

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν δήλωσε ότι εξήρε τη συμβολή των μαχητών «στο πεδίο της μάχης» και «τους πρόσφερε διάφορες εναλλακτικές ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να αξιοποιηθεί η πολεμική τους εμπειρία».

Kommersant has asked Putin about his meeting with Wagner/Prigozhin in the Kremlin. Putin says he told the fighters they could continue serving under their immediate commander (call-sign ‘Grey Hair’). ‘A lot of them nodded. But Prigozhin said: ‘No, the lads don’t agree to that.’ pic.twitter.com/DgDG2AGHqB

