Νότια Κορέα: Δεκάδες νεκροί και εννέα αγνοούμενοι από σαρωτικές πλημμύρες

ΟΝοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ διέταξε σήμερα να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί η καταστροφή που προκάλεσαν οι πλημμύρες έπειτα από τις πολυήμερες καταρρακτώδεις βροχές, καθώς ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών έφθασε πλέον τους 39 νεκρούς.

Ανάμεσα στα θύματα είναι και δώδεκα άνθρωποι που βρέθηκαν νεκροί σε υπόγεια σήραγγα η οποία πλημμύρισε.

Οι βροχές σφυροκοπούν κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας από την Πέμπτη, καθώς η περίοδος των βροχοπτώσεων, που συνήθως αρχίζει στα τέλη του Ιουνίου, φθάνει στην κορύφωσή της.

WARNING: GRAPHIC CONTENT Rescuers retrieved bodies from a flooded tunnel in South Korea as the death toll rose from downpours that caused landslides and floods https://t.co/Xuj4fVGsYh pic.twitter.com/xWTXUGHwod

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, άλλοι εννέα άνθρωποι αγνοούνται, ενώ 34 τραυματίστηκαν.

Ανάμεσα στα θύματα, τα 12 βρέθηκαν σε υπόγεια σήραγγα στην πόλη Τσόνγκτζου (κεντρικά), όπου συνολικά 16 οχήματα, ανάμεσά τους λεωφορείο, παγιδεύτηκαν εξαιτίας στιγμιαίας πλημμύρας μετά την κατάρρευση αναχώματος σε κοντινό ποταμό. Άλλοι εννιά άνθρωποι τραυματίστηκαν εκεί.

The death toll from torrential rains over the past week in South Korea has risen to 36, with many people evacuated to safety from flood-stricken neighborhoods, officials said on Sunday.https://t.co/fjvilZ0Rsm pic.twitter.com/kj87M2THQo

