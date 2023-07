Μυστήριο αντικείμενο ξεβράστηκε σε παραλία της Αυστραλίας – «Μην πλησιάζετε»

Ενας μυστηριώδης όσο και πελώριος κύλινδρος ξεβράστηκε σε μια παραλία της Δυτικής Αυστραλίας, προκαλώντας σύγχυση στους ντόπιους και προβληματισμό στις αρχές.

Το αντικείμενο στο χρώμα του χαλκού εντοπίστηκε την Κυριακή από ντόπιους που ενημέρωσαν την αστυνομία.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσουν την προέλευση του αντικειμένου.

A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA’s Midwest.

The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police.

The item is… pic.twitter.com/XzUhAGznna

— 10 News First Perth (@10NewsFirstPER) July 17, 2023