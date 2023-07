Ριάντ και Αγκυρα υπέγραψαν πολλαπλές συμφωνίες για άμυνα, επενδύσεις και ενέργεια

Η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία υπέγραψαν πολλές συμφωνίες και μνημόνια κατανόησης, που περιλαμβάνουν την υλοποίηση κοινών έργων στον τομέα της ενέργειας, των επενδύσεων και της άμυνας, κατά το πρακτορείο Τύπου της Σαουδικής Αραβίας.

Η τελετή υπογραφής των συμφωνιών πραγματοποιήθηκε στη Τζέντα μετά τη συνάντηση του διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το βράδυ της Δευτέρας, κατά την οποία τα μέρη συζήτησαν, όπως σημειώνει το πρακτορείο, θέματα οικονομικής συνεργασίας.

Στο τραπέζι επίσης τέθηκαν ορισμένες πτυχές της διεθνούς και περιφερειακής ατζέντας.

