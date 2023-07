Ινδία: Στα τοιχώματα του Ταζ Μαχάλ έχουν φτάσει τα νερά από τις πλημμύρες [βίντεο]

Στους τοίχους που περιβάλλουν το Ταζ Μαχάλ, ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα παγκοσμίως, έχουν φτάσει πλέον τα νερά από τις πλημμύρες που μαστίζουν την Ινδία τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να γίνει τακτικό φαινόμενο καθώς η κλιματική κρίση φέρνει όλο και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τα νερά από τον ποταμό Γιαμούνα έφτασαν στους τοίχους του μνημείου την Τρίτη, για πρώτη φορά τα τελευταία 45 χρόνια, όπως έδειξαν βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ενας κήπος που βρίσκεται πίσω από το Ταζ Μαχάλ εθεάθη επίσης βυθισμένος στα νερά της πλημμύρας. Ωστόσο, η Αρχαιολογική Υπηρεσία της Ινδίας η οποία συντηρεί τον χώρο πολιτιστικής κληρονομιάς, δήλωσε ότι δεν απειλείται το μνημείο από τις πλημμύρες, ανέφερε το CNN.

VIDEO: Rising floodwaters reach Taj Mahal’s walls for first time in 45 years after relentless monsoon rains pic.twitter.com/ane7aH9IR4

— AFP News Agency (@AFP) July 18, 2023