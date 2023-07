Θρίλερ με την «αυτομόληση» Αμερικανού στρατιώτη στη Βόρεια Κορέα – Τι γνωρίζουμε έως τώρα

Για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες Αμερικανός στρατιώτης βρίσκεται υπό κράτηση στη Βόρεια Κορέα. Θα μπορούσε να είναι σενάριο διπλωματικού θρίλερ που θα προκαλούσε πονοκέφαλο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη σύμμαχό τους, Νότια Κορέα. Ιδίως σε μία χρονική συγκυρία κατά την οποία προσπαθούν να διατηρήσουν την πίεση στην Πιονγκγιάνγκ, που αυξάνει τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων και εντείνει την πολεμική ρητορική του.

Ο αμερικανικός στρατός αναγνώρισε τον στρατιώτη που πέρασε την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη Βόρεια Κορέα την Τρίτη. Πρόκειται για τον οπλίτη Τράβις Κινγκ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Κινγκ «εσκεμμένα και χωρίς εξουσιοδότηση» πέρασε στη Βόρεια Κορέα, ενώ συμμετείχε σε ξενάγηση στην Κοινή Περιοχή Ασφάλειας, σε συγκρότημα κτηρίων μέσα στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη (DMZ) που χωρίζει τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα από το τέλος του πολέμου της Κορέας το 1953 μέχρι σήμερα.

«Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κράτηση (στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας) και συνεργαζόμαστε με τους ομολόγους μας (του Λαϊκού Στρατού της Κορέας) για την επίλυση του περιστατικού», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος των αμερικανικών δυνάμεων στην Κορέα, συνταγματάρχης Ισαάκ Τέιλορ.

Ο 23χρονος Κινγκ είναι ανιχνευτής ιππικού που κατατάχθηκε στον στρατό τον Ιανουάριο του 2021. Δεν είναι γνωστό το χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρισκόταν στη Νότια Κορέα, ωστόσο στις 10 Ιουλίου αφέθηκε ελεύθερος μετά από κράτηση δύο μηνών σε φυλακές της χώρας. Είχε ασκηθεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος του για βίαιη επίθεση και φθορές σε όχημα της αστυνομίας.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους λίγες ημέρες μετά την απελευθέρωσή του, οδηγήθηκε με συνοδεία σε αεροδρόμιο για να πετάξει πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, οι συνοδοί του δεν μπόρεσαν να περάσουν μαζί του από σημείο ελέγχου ασφαλείας. Εκείνος δεν επιβιβάστηκε ποτέ στο αεροσκάφος με το οποίο επρόκειτο να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Αντίθετα, έφυγε από το αεροδρόμιο και πήρε τον δρόμο για την ξενάγηση στην Κοινή Περιοχή Ασφάλειας.

Ο Κινγκ πιστεύεται ότι είναι ο πρώτος Αμερικανός στρατιώτης που πέρασε στη Βόρεια Κορέα από το 1982 μέχρι σήμερα.

Η μητέρα του, Κλοντίν Γκέιτς, δήλωσε στο ABC News ότι δεν μπορούσε να φανταστεί τον γιο της να κάνει κάτι τέτοιο. «Θα έπρεπε να έχει τρελαθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

.@IanPannell reports on the 23-year-old American soldier detained in North Korea. The Pentagon said the soldier was about to be escorted to the airport to face disciplinary actions before slipping away and running across the demilitarized zone. https://t.co/nbfCqHnlp7 pic.twitter.com/XxYVCwD5mG

— World News Tonight (@ABCWorldNews) July 18, 2023