Πριγκόζιν: Πρώτη εμφάνιση (;) μετά την ανταρσία – Καλωσορίζει τους μαχητές στην Λευκορωσία

Βίντεο που φέρεται να δείχνει τον αρχηγό των μισθοφόρων της Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν για πρώτη φορά μετά την ανταρσία της οργάνωσης στα τέλη Ιουνίου, είδε το φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο, την αυθεντικότητα του οποίου το πρακτορείο Reuters αλλά το CNN δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν, ένας άνδρας, η φωνή του οποίου μοιάζει με αυτή του Πριγκόζιν, ακούγεται να καλωσορίζει τους άνδρες, λέγοντας τους ότι η εκπαίδευση τους θα κάνει τον στρατό της Λευκορωσίας τον δεύτερο καλύτερο στρατό στον κόσμο.

Το βίντεο τραβήχτηκε αφού είχε πέσει η νύχτα και το μόνο που μπορεί να διακρίνει κανείς είναι το προφίλ του άνδρα.

Every day that Prighozin is alive and speaking out is another humiliation for Putin. https://t.co/tTatt2x2ko

