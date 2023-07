Σιγή στη Βόρεια Κορέα για τον Αμερικανό στρατιώτη που αυτομόλησε

Σιγή τηρεί η Βόρεια Κορέα σχετικά με τον Αμερικανό στρατιώτη που εισήλθε στη χώρα πριν από δύο ημέρες, εν μέσω τεταμένης στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τη Δύση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι γνωστοποίησαν ότι η Πιονγκγιάνγκ δεν αποκρίθηκε σε επικοινωνία του αμερικανικού στρατού σχετικά με την τύχη του στρατιώτη Τράβις Κινγκ.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, τα οποία στο παρελθόν έχουν κάνει αναφορές στην κράτηση Αμερικανών υπηκόων, επίσης δεν έχουν σχολιάσει το περιστατικό μέχρι στιγμής.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε ότι το Πεντάγωνο «επικοινώνησε» με τους ομολόγους του Λαϊκού Στρατού της Βόρειας Κορέας σχετικά με τον Κινγκ.

«Σε αυτές τις επικοινωνίες δεν έχει υπάρξει απόκριση», πρόσθεσε.

Το περιστατικό έρχεται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στην κορεατική χερσόνησο. Η Βόρεια Κορέα συνεχίζει τις δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων, η τελευταία εκ των οποίων συνέπεσε χρονικά με την άφιξη στην περιοχή αμερικανικού υποβρυχίου με πυρηνικό οπλισμό, για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1980.

Την περασμένη εβδομάδα, η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε διηπειρωτικό πύραυλο στερεών καυσίμων, ο οποίος, όπως είπε, είχε τον μεγαλύτερο χρόνο πτήσης που έχει καταγραφεί, δοκιμή που οι ειδικοί χαρακτήρισαν ως «αξιοσημείωτη» επιτυχία.

Ο Κινγκ συμμετείχε σε πολιτική ξενάγηση στο χωριό Πανμουντζόμ όταν ξαφνικά διέσχισε τη συνοριακή γραμμή, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τη λήξη του πολέμου του 1953 με ανακωχή.

Ο 23χρονος Αμερικανός υπολοχαγός είχε καταδικαστεί για βίαιη επίθεση, ενώ υπηρετούσε στη Νότια Κορέα και εξέτισε ποινή κράτησης. Μετά την απελευθέρωσή του οδηγήθηκε στο αεροδρόμιο για να πετάξει πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, διέφυγε. Αργότερα, βρέθηκε μαζί με ομάδα περίπου 40 ατόμων σε ξενάγηση στην Κοινή Περιοχή Ασφάλειας στα στρατιωτικά σύνορα.

Ο Κινγκ έκανε μία «κούρσα» ανάμεσα στα εμβληματικά μπλε κτήρια στα σύνορα και πέρασε τη γραμμή, δήλωσε μάρτυρας που συμμετείχε στην ίδια ξενάγηση.

«Κάποιος έτρεξε κοντά μου πολύ γρήγορα», δήλωσε στο Reuters η Σάρα Λέσλι από τη Νέα Ζηλανδία. «Δεν νομίζω ότι κάποιος λογικός άνθρωπος θα ήθελε να πάει στη Βόρεια Κορέα, οπότε υπέθεσα ότι επρόκειτο για κάποιου είδους ακροβατικό», πρόσθεσε η Λέσλι.

Μέλη της οικογένειάς του δήλωσαν την Τετάρτη ότι μπορεί να ένιωθε πίεση, καθώς αντιμετώπιζε νομικά προβλήματα και πιθανή απομάκρυνσή του από τον στρατό.

