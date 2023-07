Λευκορωσία: Μαχητές της Wagner και Λευκορώσοι στρατιώτες σε κοινές ασκήσεις κοντά στα σύνορα με την Πολωνία

Οι μισθοφόροι της ρωσικής οργάνωσης Wagner θα βοηθήσουν στην εκπαίδευση των λευκορωσικών ειδικών δυνάμεων στην διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων κοντά στα σύνπρα με την χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, την Πολωνία, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας.

Ο επικεφαλής της Wagner, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, εμφανίστηκε χθες σε βίντεο να υποδέχεται τους μαχητές του στην Λευκορωσία και να τους λέει ότι για την ώρα δεν θα συμμετάσχουν άλλο στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά να τους διατάσσει να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους για την Αφρική.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Λευκορωσίας συνεχίζουν την κοινή εκπαίδευση με τους μαχητές της Wagner PMC (PMC δηλαδή Ιδιωτική Στρατιωτική Εταιρεία)», ανέφερε το λευκορωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Στην διάρκεια της εβδομάδας μονάδες ειδικών επιχειρησιακών δυνάμεων μαζί με εκπροσώπους της Εταιρείας θα ασκηθούν στην μάχη στο σκοπευτήριο του Μπρεστ», προστίθεται.

Every day that Prighozin is alive and speaking out is another humiliation for Putin. https://t.co/tTatt2x2ko

— Bill Browder (@Billbrowder) July 19, 2023