Εκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την συμφωνία των σιτηρών

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει εκτάκτως αύριο Παρασκευή για να συζητήσει τις επιπτώσεις, σε ανθρωπιστικό επίπεδο, από την αποχώρηση της Ρωσίας από τη συμφωνία για την ασφαλή εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, ανακοίνωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Βρετανίας στον Οργανισμό.

🚨 #BREAKING

The UN Security Council will meet tomorrow at 10am for a briefing on Ukraine.

The Council will discuss the humanitarian consequences of Russia’s interruption of the Black Sea Grain Initiative.#UNSC 🇬🇧🇺🇳 pic.twitter.com/jKEEeV2nR0

— UK at the UN 🇬🇧🇺🇳 (@UKUN_NewYork) July 20, 2023