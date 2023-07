Αρχηγός CIA: Ο Πούτιν ίσως προετοιμάζεται να εκδικηθεί τον Πριγκόζιν

«Ο Πούτιν γενικά πιστεύει ότι η εκδίκηση είναι πιάτο που σερβίρεται καλύτερα κρύο», δήλωσε ο επικεφαλής της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς, κληθείς να αναλύσει το πώς βλέπει το μέλλον του Γεβγκένι Πριγκόζιν, πάλαι ποτέ στενού συνεργάτη του Ρώσου προέδρου.

Ο Γ. Πριγκόζιν, επικεφαλής της μισθοφορικής ομάδας Wagner, ηγήθηκε ανταρσίας στη Ρωσία πριν από ένα μήνα.

Η ανταρσία αποκάλυψε σημαντικές αδυναμίες στο σύστημα εξουσίας που έχει οικοδομήσει ο Πούτιν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της CIA.

Russia suffers from some significant “structural weaknesses” behind the considerable defenses it has built up, says CIA Director William Burns https://t.co/i18HrpTfjs

Όπως δήλωσε στο Aspen Security Forum, ο ηγέτης της Ρωσίας ενδέχεται να επιδιώξει να επιβάλει αντίποινα εναντίον του Πριγκόζιν.

«Παρακολουθούμε έναν πολύ περίπλοκο χορό», δήλωσε την Πέμπτη ο Γουίλιαμ Μπερνς.

Ο Πριγκόζιν έχει μετακινηθεί, πρόσφατα βρέθηκε στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, το Μινσκ, καθώς και στη Ρωσία, ανέφερε όταν ρωτήθηκε σχετικά με πρόσφατο βίντεο που δείχνει το αφεντικό της Wagner στη Λευκορωσία.

Ο Πούτιν είναι πιθανό να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, καθώς επεξεργάζεται τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης του αρχηγού της ομάδας Wagner, πρόσθεσε ο Μπερνς.

Η μισθοφορική ομάδα εξακολουθεί να έχει σημασία για τη ρωσική ηγεσία στην Αφρική, κυρίως στη Λιβύη, καθώς και στη Συρία. Είναι πιθανό ο Πούτιν να προσπαθήσει να διαχωρίσει την ομάδα από τον αρχηγό της.

Ο επικεφαλής της CIA δήλωσε ότι ο Πούτιν ενδέχεται να περιμένει για να πάρει εκδίκηση.

«Ο Πούτιν γενικά πιστεύει ότι η εκδίκηση είναι πιάτο που σερβίρεται καλύτερα κρύο», δήλωσε ο Μπερνς.

«Με βάση την εμπειρία μου, ο Πούτιν είναι ο απόλυτος ‘απόστολος’ της εκδίκησης, οπότε θα με εξέπληττε αν ο Πριγκόζιν γλίτωνε την τιμωρία».

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε στον κίνδυνο το αφεντικό της Wagner να δηλητηριαστεί.

«Αν ήμουν στη θέση του, θα πρόσεχα τι έτρωγα. Θα παρακολουθούσα το μενού μου», αστειεύτηκε.

Ο διευθυντής της CIA επανέλαβε τη φράση λέγοντας: «Αν ήμουν στη θέση του Πριγκόζιν, δεν θα απέλυα τον γευσιγνώστη μου».

Η υπηρεσία πληροφοριών είχε πράγματι γνώση της ανταρσίας, δήλωσε ο Μπερνς, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες αναφορές.

Ο ανώτερος στρατηγός του ρωσικού στρατού, Σεργκέι Σουρόβικιν, ο οποίος φέρεται να γνώριζε εκ των προτέρων για την ανταρσία της Wagner, δεν έχει επίσης επί του παρόντος «ελευθερία κινήσεων», πρόσθεσε ο επικεφαλής της CIA.

The US knew about the impending Prigozhin rebellion, the CIA chief said

CIA Director William Burns, almost a month after the mutiny of the head of the Wagner group, Yevgeny Prigozhin, said that the United States knew about it in advance.

“(US President Joe) Biden put it… pic.twitter.com/sLOmG4FDxP

— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 21, 2023