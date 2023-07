Εκλογική συντριβή για τους Τόρις στη Βρετανία

Οδυνηρή εκλογική ήττα υπέστη ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ. Οι Συντηρητικοί έχασαν στις αναπληρωματικές εκλογές δύο κοινοβουλευτικές έδρες σε ισάριθμες περιφέρειες, όπου παραδοσιακά «κάνουν περίπατο».

Το αναγεννημένο Εργατικό Κόμμα κέρδισε στο Σέλμπι και το Έινστι, περιοχή στη βόρεια Αγγλία, η οποία θεωρείται οχυρό των Τόρις, κάνοντας λόγο για ιστορική νίκη, καθώς και για «ισχυρό αίτημα αλλαγής».

Η δεύτερη έδρα, Σόμερτον και Φρόουμ, πέρασε στους κεντρώους Φιλελεύθερους Δημοκράτες.

Οι Συντηρητικοί κατάφεραν να διατηρήσουν την τρίτη έδρα στο Άξμπριτζ και Νότιο Ράισλιπ στο δυτικό Λονδίνο, την οποία κατείχε ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μέχρι την παραίτησή του από το κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα, αν και οι Εργατικοί ενίσχυσαν σημαντικά το ποσοστό τους.

Κάτι που πάντως δεν απέτρεψε τον Τζόνσον από το να πανηγυρίσει στο Twitter, υποστηρίζοντας ότι οι Συντηρητικοί «μπορούν να κερδίσουν στο Λονδίνο και σε ολόκληρη τη χώρα».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ δήλωσε ότι το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών, που είναι προγραμματισμένες για το επόμενο έτος, δεν είναι «τελειωμένη υπόθεση».

«Κανείς δεν περίμενε ότι θα κερδίζαμε εδώ», δήλωσε ο Σούνακ, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα στο Άξμπριτζ και τονίζοντας ότι «οι κάτοικοί του μόλις έστειλαν μήνυμα ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει».

Παρά τις δηλώσεις της ηγεσίας και στελεχών των Τόρις, τα αποτελέσματα των αναπληρωματικών εκλογών, που δημοσιοποιήθηκαν το πρωί της Παρασκευής, αναμένεται ότι θα αυξήσουν την πίεση στην κυβέρνηση του Σούνακ, καθώς επιβεβαιώνουν ότι η παράταξή του βρίσκεται σε τροχιά ήττας.

Ο Σούνακ προσπαθεί να ανακόψει την πτώση των Συντηρητικών στους εννέα μήνες που βρίσκεται στην εξουσία. Τα σκάνδαλα, η παραπαίουσα οικονομία και η παρακμή των βρετανικών δημόσιων υπηρεσιών έχουν καταστήσει το κόμμα του βαθιά αντιδημοφιλές.

Τα εκλογικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα, υπό την ηγεσία του Κιρ Στάρμερ, βρίσκεται σε τροχιά κατάκτησης της εξουσίας.

Οι κυβερνώντες Συντηρητικοί επιβίωσαν στο Άξμπριτζ και Νότιο Ράισλιπ, όπου οι Εργατικοί διεκδίκησαν την έδρα που κατείχε ο Τζόνσον για οκτώ συνεχόμενα χρόνια. Ο υποψήφιος του Συντηρητικού Κόμματος Στιβ Τάκγουελ, τον οποίο συνεχάρη ο Σούνακ για την εκστρατεία του, κέρδισε εκεί το 45,16% των ψήφων.

Ο Τζόνσον παραιτήθηκε οργισμένος, καθώς κοινοβουλευτική επιτροπή διαπίστωσε ότι είχε πει ψέματα σχετικά με το «Partygate», το σκάνδαλο που επιτάχυνε την πολιτική του πτώση.

Αλλά στο Σέλμπι, στη βόρεια Αγγλία, οι Εργατικοί ανέτρεψαν τα δεδομένα και κέρδισαν την έδρα με ποσοστό 46%, υποσχόμενοι πως μπορούν να χτίσουν μία «καλύτερη Βρετανία».

