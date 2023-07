Κίνα: Ο καύσωνας ξαναφέρνει στη μόδα το… facekini

Η νέα τάση στη μόδα στη… «φλεγόμενη» λόγω καύσωνα Κίνα είναι το λεγόμενο facekini.

Με τον υδράργυρο σταθερά άνω των 35 βαθμών Κελσίου και την αισθητή θερμοκρασία πολύ μεγαλύτερη, ντόπιοι και τουρίστες καταφεύγουν σε ό,τι μπορούν, από φορητά ανεμιστηράκια και καπέλα, για να προφυλαχθούν. Μάλιστα, προ ημερών, το 12 μέτρων θερμόμετρο στα όρη Φλέιμινγκ στη Σιντζιάνγκ έδειξε την ασύλληπτη τιμή των 80 βαθμών Κελσίου.

A 12-meter-tall thermometer at the Flaming Mountains, a major attraction for visitors in Xinjiang, recorded a barely believable ground surface temperature of 80C (176F). In spite of the unbearable heat, the scenic spot is consistently busy and embraces about 6,000 tourists daily. pic.twitter.com/A1f8WyPrz3

Στην θερμή αυτή συγκυρία, ένα παλιότερο αξεσουάρ που καλύπτει όλο το κεφάλι πλην ματιών και μύτης, αποδεικνύεται εξαιρετικά δημοφιλές.

Το φεϊσκίνι (που συνδυάζει τις λέξεις face, πρόσωπο και το δεύτερο μισό του μπικίνι) κατασκευάζεται από ελαφρύ, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία ύφασμα και συνοδεύεται από μανίκια που καλύπτουν τα χέρια, καπέλο και ενίοτε γιλέκο.

The#facekini” is back trending in the summertime. In#Qingdao #China, women wear different prints of “facekini” which offer extreme #sun-protective qualities on the beach. Invented by an enterprising local, it brings functional necessity, and has also become a fashion statement. pic.twitter.com/9ofuNcaFaT

— FranceTVChine (@francetvchine) July 17, 2023