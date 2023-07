Αποπομπή του Ουκρανού πρέσβη στη Βρετανία μετά την κριτική στον Ζελένσκι

Την αποπομπή του Βαντίμ Πριστάικο από τη θέση του πρέσβη της Ουκρανίας στη Βρετανία διέταξε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Παρασκευή.

Στο προεδρικό διάταγμα που δημοσιοποιήθηκε δεν αναφέρεται η αιτία της αποπομπής, ωστόσο επισημαίνεται ότι ο Πριστάικο έχει επίσης απομακρυνθεί από τη θέση του εκπροσώπου της Ουκρανίας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Σε συνέντευξή του στο Sky News την περασμένη εβδομάδα, ο Πριστάικο ρωτήθηκε σχετικά με τις παρατηρήσεις του απερχόμενου Βρετανού υπουργού Άμυνας Μπεν Γουάλας, ο οποίος πρότεινε στο Κίεβο να δείξει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη για τις παραδόσεις όπλων από τους συμμάχους του οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ρωσικών κατοχικών δυνάμεων.

Ο Ζελένσκι απάντησε λέγοντας ότι είναι πάντα ευγνώμων στη Βρετανία, έναν σταθερό σύμμαχο. Σύμφωνα με αναφορές στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πει επίσης πως ο Γουάλας θα μπορούσε να τον ενημερώσει για το πώς θα μπορούσε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. «Θα μπορούσαμε μόλις σηκωνόμαστε κάθε πρωί να εκφράζουμε με λόγια την ευγνωμοσύνη μας στον υπουργό», φέρεται να είχε σχολιάσει.

Ερωτηθείς αν ο Ζελένσκι ήταν σαρκαστικός, ο Πριστάικο δήλωσε στο Sky ότι υπήρχε «λίγος σαρκασμός» όταν ο πρόεδρος «ανέφερε ότι κάθε πρωί θα ξυπνάει και θα τηλεφωνεί στον Μπεν Γουάλας για να τον ευχαριστήσει».

«Δεν πιστεύω ότι αυτός ο σαρκασμός είναι υγιής», σχολίασε ο Πριστάικο, προσθέτοντας ότι οι Ρώσοι «πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι εργαζόμαστε μαζί».

Στο διάταγμα του Ζελένσκι δεν αναφέρεται ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του 53χρονου Πριστάικο, έμπειρου διπλωμάτη και πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης, ο οποίος κατείχε τη θέση του πρεσβευτή στη Βρετανία για τρία χρόνια.

Vladimir Zelensky dismissed the ambassador to the United Kingdom, Vadim Prystaiko, after the latter [in a Sky News interview earlier this month] referred to the Ukrainian leader’s words about British Defense Minister Ben Wallace as unhealthy sarcasm. pic.twitter.com/nOuwTmaA2S

